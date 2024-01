Antarktikas surid linnugripi H5N1 tüve tagajärjel esimesed pingviinid

Kuningpingviin on maailma suuruselt teine pingviin, kelle pikkus võib küündida kuni meetrini ning kelle eluiga looduses on üle 20 aasta.

Antarktika uuringute teaduskomitee (Scar) värskeima uuringu kohaselt registreeriti kahtlustatav juhtum Antarktikast edelaosas Lõuna-Georgias. Lisaks on kinnitust leidnud juhtum, et Falklandi saartel on surnud vähemalt üks Gentoo liiki pingviin H5N1-sse ning sümptomid ilmnesid ka 20 tibul.