Slaavi köögi rammusad road viivad keele alla

Slaavi köök ei hiilga trendika tervislikkusega, sest siin ei hoita kokku või ega hapukoorega. Kuid just see teebki need toidud luksuslikuks ja rikkalikuks, sobides just nimelt pidulauale. Külmal ajal on rammus toit omal kohal ja talvisel ajal leidub ka pidupäevi, mida tähistada.