Lielstraupe loss on kui tükike Kesk-Euroopat

Aastakümneid oli see loss vaid eemalt silmitsemiseks, sisse ei saanud, kuna seal asus narkovõõrutuskliinik. Alles 2018. aastast on loss avatud kõigile ja sellest on saanud muuseum. Interneti andmeid uskudes on see avatud aasta ringi. Seega ei pea isegi kevadeni ootama, võib kas või talvel külaskäigu ette võtta.