Läti põllumajandusminister Armands Krauze ütles, et Toidu- ja Veterinaarteenistus tugevdab teravilja transiidi kontrolli veelgi, hinnates kvaliteeti, ohutust ja ka päritolu. See on oluline selleks, et teha kindlaks, kas vili pärineb Venemaalt, Valgevenest või on varastatud Ukraina okupeeritud aladelt.