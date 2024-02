FAKTIKONTROLL | Kas tõesti on kogu õpetajate palgaraha betooni valatud?

Õpetajad hiljutise streigi aegsel meeleavaldusel palka nõudmas, samas on viimase 5 aastaga riigigümnaasiumite ehitamiseks kulunud 145 000 000 eurot. Kas seda raha saanuks ka palkadena välja maksta?

Õpetajate streigi ajal võimendusid ammukuuldud jutud sellest, et tegelikult saanuks riik ja valitsus pedagoogidele hoopis enam palka maksta, aga paraku on kõik raha valatud betooni, et mitte öelda: kulutatud uute koolide ehitamiseks.