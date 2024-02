Ravimatult haige Mart Pukk: kuna meil on elust vabatahtlik lahkumine keelatud, olen kaalunud enesetappu

Mart Pukk tunnistab, et hirm hooldekodusse tuleku ees osutus asjatuks.

„Tasakaal muutub kehvemaks ja üsna raske on rulaatori najal edasi liikuda. Siiani olen vastu pidanud ja ei ole ratastooli peale üle kolinud. Minu kõige sportlikum harrastus on suitsetamine. Ilma suitsetamata istuksin kogu aeg toas, nüüd on päevi, mil käin maha üle 10 000 sammu.“