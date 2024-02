VIDEOD | Brüssel põleb! Talunikud protestivad europarlamendi ees, levib suitsu ja lendavad munad

Euroopa Liit peab täna Ülemkogu kohtumist, kus on kohal ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Just temale on põllumehed suunanud oma sõnumi: Euroopa talunik ei suuda enam kolmandate riikide kauba hinnaga konkureerida ja Brüsselis on bürokraatiat liiga palju. Nad soovivad, et tegutsetaks kiiresti ja kogu ELi tasandil.