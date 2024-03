Teadlased said seitse miljonit, et katsetada uusi kultuure: „Alustame bataadist.“

„Eelmine aasta oli põllumajandusele äärmiselt kehv. Idee on olla valmis sellisteks juhtudeks,“ selgitas ta tippkeskuse mõtet. Kliimamuutuste tõttu läheb meil soojemaks, tõenäoliselt põuaperioodid sagenevad. Need taimekultuurid, mida meil on sajandeid kasvatatud, ei pruugi tulevikukliimas olla kõige sobilikumad.