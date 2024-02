Kahes maakonnas saab veel nautida tasuta bussisõitu

Mõisakülast Abja-Paluojja sõitnud Urve ütles lähenevale pensionieale vihjates, et temal tuleb paar kuud veel oodata ja sõit on jälle tasuta. „Hommikul Mõisakülast bussi peale tulles oli näha, et inimestel oli probleeme – kaardid ei toiminud, mõni ei saanud raha peale laadida, teisel ei õnnestunud kaarti isikustada. Nii et on paras surra-murra värk. Naljakas on see, et sõites paar peatust või paarkümmend, on piletil ikka sama hind.“