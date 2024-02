VIDEO | Jäine paradiis! Veel viimaseid päevi saab Soomaal tõukekelgutamist nautida

Jaanuari käre pakane muutis Soomaa luhad üüratuteks liuväljadeks, kus loodussõbrad saavad uiskudel või tõukekelkudega just nüüd teha kilomeetritepikkusi retki nii päevavalges kui õhtupimeduses pealampidega kummituslikes üleujutatud lodumetsades. Praegu on jääretkedeks just kõige parem aeg.