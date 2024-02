Riigikohus: raieloa keelamiseks esitatav kaebus ei tohi olla liiga üldine

Halduskohus jättis kaebuse läbi vaatamata ja sellega nõustus ka ringkonnakohus. Kohtu hinnangul poleks sellise kaebuse korral kohtuotsuse resolutsioon arusaadav ja täidetav. Teisisõnu, kui pole määratletud, millises metsas raiet ei lubata, ei saa ka kontrollida, kas raie on toimunud või mitte.

Päästame Eesti Metsad teatab sotsiaalmeedias, et neid esindava advokaadi Indrek Kuke sõnul on üksikute alade kaupa loodusväärtuste eest seismine keskkonnaühendusele äärmiselt ressursimahukas ja tihtilugu ka õiguste kaitse seisukohalt vähetõhus, sest ajaks kui vaidlus kohtusse jõuab, on raie juba teostatud. Vaja on põhimõttelist otsust seoses raiete ja selle mõjude hindamisega Natura 2000 aladel.

„Just seda põhimõttelist otsust loodame läbi selle keelamiskaebuse saavutada. Pärast kohtusse pöördumist on kohtud teinud mitmeid olulisi lahendeid seoses raietega Natura aladel, kuid need on käsitlenud sellega seotud erinevaid aspekte kitsamalt. Ehk on nüüd aeg ka see põhimõtteline vaidlus ära pidada.“ lisas Kukk.

Riigikohtu halduskolleegiumi tänase kohtumäärusega rahuldati Päästame Eesti Metsad MTÜ määruskaebus ning tühistati varasemad kohtute määrused. Seetõttu jätkub menetlus halduskohtus.

Kõne all olid Natura alad

Päästame Eesti Metsad MTÜ nõudis määruskaebuses Keskkonnaametil metsateatiste registreerimine raiete tegemiseks keelata Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnisasjadel järgmiste tingimuste üheaegsel esinemisel: objektiivse teabe põhjal ei ole välistatud, et metsaraiega Natura alal võib kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne mõju Natura ala kaitse-eesmärgile; raie ei ole seotud Natura ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik; tegemata on loodusdirektiivile vastav asjakohane hindamine.