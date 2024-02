Erakordselt ohtlik: Keila ja Jägala jugadel on kehtestatud jääle mineku keeld

Põhja päästekeskuse ennetusbüroo ennetuspartneri Anastassia Tulskaja sõnul on Jägala ja Keila jõgede jugade jääl viibimine eriti ohtlik. „Sula ja viimase nädala püsivate plusskraadidega on jugade jääl viibimine muutunud eriti ohtlikuks - jää on pehme ning suured jää tükid võivad lahti murduda. Jugade looduslikku talvist ilu on uudistama tulnud ohtralt huvilisi ja oleme näinud, et paljud neist tikuvad ka jääle. Pidage meeles, et praeguste ilmastikutingimustega on jugade juurde viivad teed väga libedad ja võivad kujutada endast ohtu jalakäijatele.“