RETSEPT | Lihtne ja kodune: riisi-neljaviljahelbekook õunte ja kaneeliga

Maal elades juhtub vahel nii, et leib-sai kipub lõppema. Pood on aga kaugel ja ei viitsi seda retke ette võtta. Jahu peaks ühes korralikus majapidamises siiski varuks olema. Kui aga ootamatult selgub, et sedagi enam pole, mis siis teha? Aga muidugi kooki! Jahu pole selleks ju vajagi. Koogi valmistamiseks läks esmalt likku kolm kruusitäit neljaviljahelbeid. Keetsin kaks kotikest valget riisi. Kui riis jahtunud, sai sellest neljaviljahelveste massiga kokku keeratud mudru.