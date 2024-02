Hüvasti Lianne Saage-Vahur! Tänu sinule sai tuule tiibadesse hulk tuntud näitlejaid-lavastajaid

Enese tahtele allumata valguvad silmad vett täis. Katsun olla irooniline, mõeldes, et kellest mul nüüd siis kahju on, endast või Sinust, Lianne. Äkki hoopis sellest, et surm on meid silmanud juba...

Nii pagana lõplikult kõlab: Lianne Saage-Vahurit ei ole enam. Seda Jõgeva õpetajat, kes 34 aastat tagasi asutas kooliteatri Liblikapüüdja, kust on tuule tiibadesse saanud hulk tuntud näitlejaid-lavastajaid. Õpetajat, kes 31 aasta eest kutsus ellu õpilaste luulefestivali Tähetund ja 19 aastat tagasi selle noorema venna Tuulelapsed.

Aga ma ei taha lõplikkusega leppida. Või siis surm võttis Su ära. Usun, et me keegi ei tahaks seda kuulda, aga ... punkt ja kõik.

***

Tuisust rääkisime Sinuga mitmeid kordi. Sest ikka juhtus, et Raplast Jõgevale Sinu luulefestivalile sõites oli tuisk me teel. Tuletasin siis meelde Andres Ehini kirjutatud luuletust, kus lõpuread: „Tühjus on me suurim puudus / Tühjus on me lunastus.“ Pean alguse ikka ka kirjutama, muidu lugeja küsib, et kus siin see tuisk. Nimelt alustab Andres Ehin luuletust sõnadega: „Tuisupäevil tuisuöödel vonklen mööda Eestimaad.“

Vaat, ja siis kord Sa kirjutasid mulle... Alateadvuses sain juba siis aru, et just need mõtted iseloomustavad Sinu õpetajaks olemist ja ilmselt kogu Su elu, soovi, et maailm oleks väärtusi hoidev.

Su sõnad, mis iseloomustasid teemasid ja nähtusi, iseloomustasid kõige enam Sind ennast: „Ma kannan seda, mis mind puudutab, lugusid, mõtteid kaasas. Nad tulevad erinevatel hetkedel meelde ja pähe ja hinge sisse. Mis mind ära tinistab, on omamoodi seletamatu nukrus, oskus igatseda ... niisugune ilus kurbus – schubertlik kurbus. Püüe tasakesi kõige olulisemat, sageli sõnastamatut võimalikult lähedalt riivata.“ Schubertlik kurbus, mõtelge.

***