Kaarel Kurismaa – 85aastane trammivasikas

Portreefilmis sellest ei räägita, aga mulle tundub, et Grünbergi ja Kurismaa viis kokku Härmo Härms, kes ehitas Svenile süntesaatoreid ja pani Kaarli objektid liikuma, plinkima ja häälitsema. See osa ajaloost filmi ei mahtunud. Kunstnik ise räägib sellest, et noorena tahtis muusikuks saada, aga siis tuli valida. Ta valis kunsti.