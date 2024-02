Rakveres lahvatas suur sõda „Grossi pilvelõhkuja“ ümber

Oleg Grossi unistus ehitada Rakverre kõrghoone, maakeeli „Grossi pilvelõhkuja“, on paarkümmend aastat vana. Avalikkuse ette jõudis see 2005. aasta paiku. Siis oli kavas rajada hoone Rakvere Keskväljakult algava promenaadi lõppu, Grossi ketti kuuluva Ly poe asemele. „Hea, et me siis ehitamiseni ei jõudnud, oleks hoopis lahjem saanud kui praegune,“ räägib Oleg Gross.