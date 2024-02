Oled proovinud? Durian on hirmsalt haisev, kuid äärmiselt maitsev vili

Suurte küüslauguküünte moodi välja nägevad tükid keeratakse kiiresti kilesse, veel üks kile ümber ja siis tuutusse, mis kolmekordse sõlme peale saab. Nii pakitakse sisse üks Kagu-Aasia kõige erilisem vili durian. Teda pakitakse niiviisi aga seetõttu, et tal on väga omapärane lõhn, mille tõttu on seda keelatud kaasa võtta hotelli, ühistransporti, lifti või taksosse. Taimaal hoiatavad selle eksimuse eest tänavatel isegi plakatid.