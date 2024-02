Korterelamu rekonstrueerimistoetus hakkab olenema maakonnast

Tartumaal Ulilas asuv kortermaja jäi möödunud aastal KredExi toetuseta ja ühistu juhatus kardab, et uue taotlusvooru ajaks võivad hinnad nii eest ära minna, et maja energiatõhusaks rekonstrueerimine jääbki neile kättesaamatuks.

Kuna eelmisel kevadel jäid paljud ühistud KredExi korterelamu rekonstrueerimistoetusest ilma, on pikisilmi oodatud uue taotlusvooru avamist. Veel detsembris oli ühistutel lootus, et see avatakse aasta alguses.