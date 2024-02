Meeleavalduste laine on jõudnud naaberriikideni. Kas ka Eesti põllumehed julgevad enda eest seista?

Peamiselt keskendutakse viiele probleemile, millest olulisimaks peetakse Venemaalt ja Valgevenest toiduainete sisseveo viivitamatut keelustamist. See teema on Lätis päevakorras juba pikemat aega, kuid riik on seni jäänud seisukohale, et vaja on Euroopa Liidu kui terviku ühisotsust, sest muidu on „ainult paberil“ seisvast piirangust teiste EL-i riikide kaudu kerge mööda hiilida.