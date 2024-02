FOTOD | Haruldane Eesti Loodusmuuseumi tuuratopis läheb turismimessile

Tuur on pilkupüüdva välimusega majesteetlik kala. Kala keha katab soomuste asemel viis luukilpe pikirida. „Samas esindavad liigid tuuraliste kurba saatust väljasurnud sugukondade näol,“ tõdeb konservaator Eleri Paatsi, kelle käed on parandanud sadu kalatopiseid.

Inimese mõju tõttu (tammide rajamine ja röövpüük) on Vene tuur kriitilises seisundis ohustatud liik. Vene tuura tuntakse väärtusliku toidukalana ning tema kalamarja hinnatakse kõrgelt. Liiki võib leida mitmestki Eesti kalakasvandusest.

Messile jõudva eksemplari puhul pole kahjuks säilinud leiuandmeid. „Kuid säilinud geneetilistel andmetel on samuti suur väärtus ning seetõttu peab eksemplari parimal võimalikul viisil järgnevatele põlvedele säilitama,“ selgitab konservaator kalatopise teekonna tagamaid.

Kalatopised on haruldased

Saja aastaga on taksidermia suure arenguhüppe teinud. „Enam ei kasutata nahatöötluseks mürgist arseeni ning mannekeene ei looda käepärastest orgaanilistest materjalidest,“ räägib Paatsi. 21. sajandil on taksidermistidel juurdepääs referentsfotodele, videotele või elus looma uurimisele, mis aitab saavutada eksemplari realistliku poosi ning ilme. Samuti on paranenud materjalide ja töövahendite kvaliteet.