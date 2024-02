RETSEPTID | Kauaküpsenud kodused ahjuroad nädalavahetuse maitsenaudinguteks

Talvised nädalalõpud on nagu loodud selleks, et köögis midagi põnevat katsetada ja sellega peret või külla tulnud sõpru üllatada. Kauaküpsenud ahjuroad või paljudest komponentidest tehtud hõrkude roogade valmistamine on justkui teekond, mis lõpeb maitsenaudingutega.