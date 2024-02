Valgetähe pälvinud Ain Aasa: agronoomist tippjuhiks

„See presidendi tunnustus on minu jaoks tõepoolest ootamatu ja suur üllatus,“ teatas OÜ Estonia juhatuse esimees Ain Aasa, kui võttis Maalehe õnnitlusi vastu. Samas Aasa kogu au endale võtta ei taha. „Meie inimesed on need ja nende hea töö on see, mis on viinud Estonia piimatoodangu väga kõrgele tasemele,“ rõhutas Ain Aasa.