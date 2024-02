Teraviljasortide aretaja Ülle Tamm teenetemärgist: „Olen liigutatud!“

„Mul on väga hea meel, et minu tööd on tähele pandud ja tunnustatud, see on ootamatu, olen liigutatud! Arvan, et äramärkimine riiklikul tasandil on väga oluline kogu Eesti sordiaretusele!“ ütles Ülle Tamm Maalehele mõni minut pärast uudisest teada saamist.