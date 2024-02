Valgetäht vaibameistrile! „Korraga oli telefon kõnedest ja sõnumitest punane...“

„Presidendilt? Teenetemärk? On see ikka kindel?“ ei julgenud käsitöömeister päriselt uskuda.

Aga on kindel küll, ja nende jaoks, kes tema tegemisi teavad, täitsa õige.

Mullu sügisel toimus Põltsamaa Niguliste kirikus sajandi sündmus, milleks just Pook põhjust andis. Tema käte all valmis kirikule uus vaip, mis septembri keskel pidulikult lahti rulliti. Materjali jaoks koguti raha ühiselt, ent töö eest meister raha ei küsinud, hing oli unistusega uuest vaibast nii kaasas. Ja eks sisimas oli ka teadmine, et sellist tööd oleks kogudusel raske kinni maksta. Kuna tegemine võttis aega, siis jõudis kangakojast läbi käia hulk uudistajaid, teiste seas käisid tehnikat ja mustreid vaatamas ka Kersti Kaljulaid ja Sirje Karis.