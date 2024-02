87aastane sirelite aretaja Aavo Mägi: „Kui jumal tervist ja päevi annab, jätkan!“

„Mul on sirelite jaoks ligi kolm hektarit maad, seega arenguruumi veel on. Aga jõud ei käi hästi üle,“ mõtiskleb 87aastane aretaja.

Tal on kollektsioonis umbes 200 enda kultivari, millest enamik on numbrite all, aga paljudele on nimedki pandud.