Rahvatantsudoktor Sille Kapper: tunnustatuna on veelgi suurem rõõm vedada edasi tantsupidude vankrit

„Kui armas, kui tore ja nunnu!“ kõlab ta hääl. Uut tantsupidu ette valmistav naisrühmade liigijuht rõõmustab ühtlasi, et tunnustatuna on veelgi suurem tahe ja rõõm vedada edasi tantsupidude vankrit. „Tantsupeod on üks mu töödest, mis Eesti rahvale väga nähtav. See on armas ja südamelähedane töö, mida saan teha tantsupeo meeskonnas ja näen, et selle läbi saavad rõõmsamaks paljud teised.“