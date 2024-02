ÜLLATUS! Kutse patrulli päädis Hiiumaa legendaarsele Liidale teenetemärgiga

„Selline ehmatus nüüd,“ ütles Minajeva, keda Hiiumaal teavad kõik Liidana. Esimese asjana ütles ta kolleegidele, et see on tunnustus nende kõikide tööle.

Presidendi kantselei välja antud teates nimetatakse Liidat legendaarseks Kärdla patrullpolitseinikuks. Ta ise naerab selle peale ja ütleb, et on Hiiumaal juba piisavalt kaua töötanud, nii et teabki enam-vähem kõiki ja kõike.

Teenetemärgi saamiseks esitaski Liida Kärdla politseijaoskonna nimel just Moonika Raudsepp. Ta oli ise 12 aastat Liida paariline ning ütleb, et Kotkaristi kavaleril on julgust ja pealehakkamist, hea väljaõpe ja kogemused. Lisaks on ta kolleegide suhtes abivalmis ja sõbralik. See teebki Raudsepa sõnul Liidast hea politseiniku. Liida ise arvab, et politseitöös on kõige olulisem võimalus inimesi aidata.