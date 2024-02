Luua metsanduskooli juht Haana Zuba-Reinsalu: teenetemärk on tunnustus ka kõigile mu kaasteelistele

Haana Zuba-Reinsalu arvab, et tunnustust ei pälvinud kindlasti vaid tema ise, vaid kõik kaasteelised, kellega koos on Eesti metsandust ja metsandusharidust tagant lükatud. Zuba-Reinsalu on ka Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees ja president. Selle seltsi eesmärk on säästva metsanduse sõnumit laiemalt ühiskonda viia.