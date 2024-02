PRIA maksis 2023. aastal toetustena välja üle 340 miljoni eurot: „Oli väga pingeline aasta.“

Veebruaris alustas PRIA uue peadirektorina tööd Margus Noormaa, kelle sõnul on PRIA teinud head tööd.

Veebruaris alustas PRIA uue peadirektorina tööd Margus Noormaa, kelle sõnul on PRIA teinud head tööd. „2023. aasta oli PRIA jaoks äärmiselt pingeline ja suurte väljakutsete aasta. Suurem osa plaanitud tegevusi sai ellu viidud ja usun, et PRIA kliendid ning partnerid jäid PRIA poolt tehtuga rahule. Seda vaatamata sellele, et aasta lõpus tuli ette mõningaid komistusi, aga saame kogemustest õppida ja targematena edasi minna,“ lisab Margus Noormaa.