FOTOD | Uhke värk! Türi päästjad kolisid uude komandohoonesse

„Näiteks – erinevalt vanast majast – on uues hoones piisavalt ruumi päästetehnika jaoks, et päästjad oleks valmis erinevateks sündmusteks. Lisaks on planeerimisel mõeldud ka sellele, et enim kasutuses olevad ruumid ehk puhke-, magamis-, söögi- ja pesuruumid oleksid paigutatud toruliftide lähedusse ja otse päästetehnika garaaži kohale, et sündmusele lahkumisel ei kuluks mõttetult aega. Funktsionaalsel hoonel on oluline roll päästjate toetamisel keerulises ja ootamatusi täis ametis,“ sõnas Klaos.