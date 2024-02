„Asi hakkab juba liustikku meenutama.“ Tänavune talv on iga aiapidaja õudusunenägu

Sellel talvel on kurja juureks olnud see, et jaanuari alguses oli karm paljaskülmanädal, mis külmetas pinnase korralikult ära. Ja seetõttu oli sulaperioodidel lumi, eeskätt aga teedele-radadele kogunenud jää väga visa sulama. Oleks seda ette teadnud, võinuks liiva valmis varuda, sest kuna maa on küünlakuus kindlalt külmunud, siis liiva kätte ei saa.