Majandusekspert Heido Vitsur: oleme üles ehitanud sellise riigi, kus auto on ka kõige vaesematele hädavajalik tarbeese

Vitsuri kiidab, et lõpuks ometi on avalikkus vähemalt ühe maksu suhtes tugevat ja põhjalikku huvi üles näidanud, kuid samas on see ka muret tekitav. „Mõjutab ju eelarvest umbes pooleteist protsendini ulatuv mootorsõiduki maks tunduvalt vähem kui mistahes teine, näiteks 16 korda suurema osatähtsusega käibemaks või ka tunduvalt suuremat osatähtsust omav kütuseaktsiis meie igapäevast elu. Sellest järeldub, et me ei reageeri valitsuse ettevõtmistele mitte nende olulisuse, vaid mõne muu kriteeriumi järgi,“ kirjeldab ta.