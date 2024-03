Mullasõber Ants-Endel Sõrra: tuleb kasvatada seda kultuuri, mis mullale sobib

Eesti maaharijad teavad juba hästi, et muistsed tsivilisatsioonid on hävinud, kui on oma mulla välja kurnanud. Üle kogu Euroopa võeti mullateema prožektoritule alla umbes viie aasta eest. Neljandat aastat tunnustavad Eesti Maaülikool ja Eesti Mullateaduse Selts mullasõbralikult tegutsevaid põllumehi. Tänavune tiitlivõitja on Tartumaa viljakasvataja, Kämara-Antsu talu peremees Ants-Endel Sõrra.