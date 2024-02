Mis juhtus Wiiralti tammega? Praegu heas seisukorras puu oli sadakond aastat tagasi üsna rääbakas

Viljandimaal Vana-Võidu külas kasvav uhke tammepuu on nime saanud Eduard Wiiralti järgi, kellel valmis 81 aastat tagasi kuivnõeltehnikas gravüür „Viljandi maastik“, millel on seda tamme näha. Tamm on hästi säilinud, küll aga on aja jooksul muutunud taustal oleva maastiku ilme.