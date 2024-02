Seemnekartuli ettetellimine on paljude müüjate juures juba avatud. Maaleht avastas, et kõige suuremad käärid on legendaarse sordi `Jõgeva kollane´ hinnas. Samast kohast pärit sertifitseeritud seemnekartuli 25-kilose koti saab osta kasvatajalt 33 ja edasimüüja käest 80 euroga.