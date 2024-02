Tammsaare aina kirjutas talutööde viletsusest, ise aga labidat ei puutunudki

Pooljuubelit – veerand sajandit tööd Vargamäe muuseumis – võinuks tähistada Siiri Kvell ise, aga see selleks. Küll on tema veerandsajand piisavalt pikk, et möödunu kohta väga olulist tõdeda. „Kui targad ja osavad olid meie esivanemad!“ imestab ta. „Tööriistad, -vahendid, töövõtted – üldse kogu elukorraldus oli väga leidlik. Milliste väheste abinõude ja vaid vanematelt pärandatud oskustega suutsid nad elada, lapsi kasvatada, toime tulla!“