Kas teadsid? Tšillit saab kasvatada aasta ringi

Käisin aasta algul külas oma heal tuttaval Liial ning tema aknalaual lausa säras uhke tšillitaim, kaunadest tulvil. Kuidas siis nii saab? Saab ikka – kuigi enamasti oleme harjunud tšillit kasvatama kasvuhoones üheaastase taimena, on ta tegelikult mitmeaastane taim.

Liia on kogemustega hobiaednik ning kasvuhoonet omab juba aastaid. Lisaks tomatitele on ta viimastel aastatel kasvatanud ka tšillisid. Nende kasvatamist on katsetanud paljud, aga kuidas tal siis õnnestus nii saagikas ja kauakestev taim saada?