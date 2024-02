Kolm nõuannet autojuhile krõbeda pakasega võitlemiseks

Mida teha, et auto ka käreda pakasega eluvaimu sisse võtaks? Peamised diagnoosid, millega aastast aastasse kindlustuse poole pöördutakse, on samad – tühi aku, diiselmootorite eelsüüteküünlad ja külmunud kütus. Külmaperioodidel mitmekordistuvad alati autoabi väljakutsed. Enamasti on vea põhjustajaks vana ja nõrk aku, mis suurema külmaga ei suuda piisavalt voolu anda. Enamasti on need siiski üle seitsme aasta vanad ja just diiselmootoriga sõidukid.