Traktorist ja künnimeister Pille-Riin Viilup: „Imetasin poissi samal ajal, kui kombainiga rapsi võtsin. Jumala äge!“

Rakmed nagisevad ja Vantsu laseb puraka peeru ja vastlatunne on täiuslik.

Vantsu õige nimi on Sahkri Weski Vandersell. Kaalub 700 kilo, on täkk, mis tähendab, et kui teeäärsel karjamaal mära näeb, ajab sõõrmed puhevile ja üürgab nagu tuletõrjeauto.