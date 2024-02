Kelmid petsid Rakvere korteriühistult välja 30 000 eurot

Kõige sagedamini teatab libapolitseinik, et inimese suhtes on alustatud kriminaalmenetlust või keegi püüab pettuse abil pangast tema raha kätte saada.

Nädala alguses pöördus politseisse Rakvere vallas elav naine, kes oli saanud telefonikõne väidetavalt politseinikult. Ametnik olla naisele väitnud, et tema hallatava korteriühistu pangakontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende peatamiseks jagati naisele juhtnööre. Hiljem avastas naine, et on petta saanud ning korteriühistu pangakontolt on tehtud ülekandeid ligema 30 000 euro ulatuses.