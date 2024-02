Inglitrompetite paljundamine on tegelikult lihtne. Lisaks erakordsele ilule on see ilmselt üks põhjus, miks efektne taim meie kodudes nii jõudsalt kanda on kinnitanud. Liiati on ta oma kauni välimuse kohta üllatavalt vastupidav. Samas – pime ja vaid mõne plusskraadiga paik võib isegi talle, eriti kui tegu on tillukese noortaimega, tõeline ellujäämisproov olla.