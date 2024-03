Dilemma: „Kui hakkame piimalehmi taas väljas karjatama, ei maksa enam kõrgest toodangust unistada.“

Eestimaa piimakarjad on juba mitmendat aastat hoidnud Euroopa Liidus esikohta kõrge keskmise piimatoodanguga, mis oli aastas 10 628 kg lehma kohta. Nüüd selgub äsja avaldatud Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) andmetest, et saavutatud on järjekordne rekord – esmakordselt on meie lehmade keskmine aastane väljalüps tõusnud juba rohkem kui 11 000 kiloni lehma kohta.