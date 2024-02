Talunik kimbatuses: piima hind on nii väike, et pank keeldub laenu andmast

„See on nii kallis projekt, endal tuleb ka uuesti laenu küsida, aga tänases majandusseisus on see võimatu, alles me rabelesime suurest jamast välja,“ kurdab Teet Kallakmaa, kes tahaks oma ettevõttesse investeerida. See on aga osutunud keeruliseks.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia