Upsakate suvitajate süül muutub parkimine Võsul tasuliseks

„Pargitakse, kuhu juhtub. Kui on ilus suveilm, siis on kõik muruplatsid ja mändide alused autosid täis. Pargitakse kohtadesse, kuhu ei tohi. Rannas on ka vabatahtlike päästjate komando. On olnud juhtumeid, kus päästeauto väljasõit suvisel ajal on problemaatiline, kuna teed on kinni pargitud. Ka karavanidega suvitajad kuritarvitavad olukorda – ööbivad seal ning kasutavad tasuta ranna taristut,“ loetleb probleeme Haljala vallavanem Anti Puusepp.