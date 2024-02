Ukraina sõja õppetunnid. Eesti riigikaitses tehakse täna nii mõndagi asja hoopis teisiti

24. veebruaril möödub kaks aastat Venemaa relvajõudude täiemahulisest sissetungist Ukrainasse. Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatsioonide alal, kolonel Mart Vendla aga rõhutab, et rääkides Venemaa–Ukraina sõja õppetundidest, on esimene ja kõige olulisem, et ajas tuleb tagasi minna mitte kaks, vaid kümme aastat.