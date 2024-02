TÕELINE IME | Miliza Korjusele kuulunud antiikne klaver leiti mudamülkast

Veebruari alguses räsis Lõuna-Californiat hirmus torm. Beverly Glenis – see on prestiižne piirkond Los Angeleses, otse Santa Monica mägede kõrval – avanes õõvastav vaatepilt. Vihmasadu oli sedavõrd tugev, et pühkis majadki vundamentidelt. Hooned koos sisustusega pressisid tänavale, segunedes mudaga.