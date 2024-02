Kuigi Aafrika seakatk ei kujuta inimesele ohtu, on see sigadele surmav. Haigust iseloomustavad palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus: kuni 100% haigestunud loomi. Oluline on teada, et kuigi seakatku ei haigestu teised loomaliigid ega inimesed, võivad nad viirust siiski edasi kanda.