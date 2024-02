Hüvasti, 2222! Eestis on nüüd 95 saart rohkem

Uue kaardistusega täpsustus ka Eesti pindala, mis on nüüd 45 335 km2, seega vähenes pindala 4 km2 võrra. „Eelmine täpne ja kaasaegne kaardistus 2012. aastal andis meile teadmise, et pikalt kasutuses olnud pindala 45 225 km2 on oluliselt väiksem kui tegelikkus ja 2012. aastal mõõdeti Eesti pindalaks 45 339 km2. Nüüd on Eesti pindala 4 km2 väiksem kui senistes teatmeteostes kirjas ja tuleb harjuda uute ametlike numbritega,“ rääkis Pauts, kelle sõnul võib pindala nii väikese erinevuse selgituseks olla täpsem kaardistus ja veelgi parem lähteandmestik. Uus Eesti pindala ja saarte arv muudetakse teatmeteostes, vikipeedias ja mujal.