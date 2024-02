Prantsusmaa president: miks rikastab Euroopa Liit Ukraina suurärimeest Euroopa põllumeeste arvelt?

Prantsusmaa president Emmanuel Macron väidab, et Ukraina suurim linnulihatootja MHP eesotsas selle asutaja Juri Kosiukiga on Euroopa turu üle ujutanud odava kaubaga, rikastudes sel viisil just Euroopa põllumeeste arvelt. Temaga nõustuvad ka paljud Ukraina naaberriigid, kes nõuavad Euroopa Liidult olukorra parandamist.