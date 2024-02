Ka kasutatud elektriautode hinnad on kõvasti langenud, edastab Ilta- Sanomat. Veel mõne aja eest tuli kasutatud Nissan Leafi täiselektriauto eest välja käia üle 10 000 euro. Nüüd on aga hinnad langenud tasemele, et elektriauto saab alla 4000 euroga. Ja 2010. aasta kasutatud masin võib maksta isegi vaid paar tuhat eurot.